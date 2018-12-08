وزير الطاقة السعودي: لن نخفض إنتاج النفط طويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (أ ش أ):

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن المملكة لا تعتزم تقليص حجم الإنتاج النفطي بموجب اتفاقية "أوبك بلس" المعلنة اليوم لفترة طويلة، لتفادي زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة عن الفالح قوله، على هامش اجتماع دول "أوبك بلس" في فيينا، "أكبر منتج عالمي للنفط والغاز اليوم هو الولايات المتحدة. وأعتقد بل أعرف ذلك على وجه اليقين أن منتجي النفط والغاز، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، سوف يتنفسون الصعداء، لأننا (أوبك بلس) جعلنا السوق أكثر وضوحا وقابلا للتنبؤ في 2019".

واتفقت الدول المشاركة في اتفاقية "أوبك بلس" حول تخفيض الإنتاج النفطي على تمديد الاتفاقية لنصف سنة، حتى نهاية يونيو 2019، بحجم تخفيض إجمالي 1.2 مليون برميل يوميا، وتعادل حصة الدول الأعضاء في "أوبك" 800 ألف برميل، وحصة الدول خارجها 400 برميل يوميا.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة نمى العام الجاري بوتيرة أسرع مما كانت عليه في فترة الطفرة 2011-2014.

وتشير التوقعات الأخيرة لـ"أوبك" إلى تراجع في إنتاج النفط الصخري للولايات المتحدة بعد 2023 ليصل إلى ذروته بحلول 2027-2028 بمستوى 14.3 برميل يوميا. وتوقعت المنظمة انخفاض الإنتاج حتى عام 2040 إلى ما تحت 12.1 برميل يوميا.

وتضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 15 دولة، وكانت اجتمعت مع الدول النفطية الحليفة غير الأعضاء فى "أوبك" وعددها 10 دول، في اجتماع معروف باسم "أوبك بلس".