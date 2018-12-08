"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس (أ ش أ)

دعا الممثل عن حركة "السترات الصفراء" كريستوف شالانكون، أنصار الحركة إلى عدم تنظيم احتجاجات في العاصمة باريس، تحسبا من أن ذلك سيفضي إلى سقوط ضحايا.

وقال شالانكون - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الجمعة - "يجب علينا عدم التظاهر في باريس، في حال جرت الاحتجاجات في العاصمة فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط ضحايا ، لسنا هنا من أجل أن نقوم بثورة".

وأضاف المعارض الفرنسي "في حال انتهت الاحتجاجات بصورة سيئة (بصورة غير سلمية)، فإن هذا سيعد موتا سياسيا للرئيس إيمانويل ماكرون، ونحن لا نريد الإطاحة برئيس الجمهورية ولا حل الجمعية الوطنية".

وتابع "على السترات الصفراء الاستمرار في الضغط على السلطات ، تم تحقيق تقدم ولكنه لا يرقى إلى المطلوب ، لذلك يجب علينا الاستمرار".

من جهته، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أنه يتوقع خروج بضعة آلاف من المحتجين في فعالية السبت ، وسيحشد ما يقارب من 89 ألفا من أفراد الأمن لضمان سلامة المشاركين في هذه المظاهرات ، منهم 8 آلاف في العاصمة باريس وحدها.

وانطلقت احتجاجات حركة "السترات الصفراء" ، ردا على رفع أسعار الوقود في فرنسا في نوفمبر الماضي ، وأدت إلى سقوط 4 قتلى ومئات الجرحى نتيجة الصدامات بين المحتجين وأفراد الأمن.