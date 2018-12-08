كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: تيلرسون كان غبيا وكسولا مثل جهنم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما حادا على وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون في تغريدة، بعد تصريح الأخير أنه دائماً ما كان يضطر لتحذير ترامب من عدم إمكانية تطبيق بعض سياساته لأنها "كانت تخالف القانون".

وكتب ترامب على حسابه في موقع تويتر: أن "مايك بومبيو يقوم بعمل رائع، أنا فخور جداً به".

وأضاف ترامب" (أما) سلفه، ريكس تيلرسون، فلم تكن لديه القدرة العقلية اللازمة، كان غبياً كصخرة ولم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية، وكان كسولًا مثل جهنم!".

واختم ترمب تغريدته قائلاً:"الآن هناك مباراة جديدة تماماً"، مؤكداً أن هناك "روح عظيمة في الدولة"!.

وكان الرئيس ترمب أقال وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، في مارس الماضي، وعين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو بدلاً منه.

وقال تيلرسون في تصريحات لقناة "سي بي اس": "دائماً ما كان يقول الرئيس هذا ما أرغب في فعله وكنت أقول له: يا سيادة الرئيس أفهم ما ترغب في فعله لكن لا يمكن القيام به بهذه الطريقة لأنه يخالف القانون"، موضحاً أنه اقترح على ترامب "العودة إلى الكونغرس ومحاولة تعديل بعض القوانين" لتتناسب مع افكاره.