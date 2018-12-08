كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 14 عسكريا أفغانيا بهجوم لطالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شن مسلحون من حركة طالبان، هجوما مفاجئا على موقع للجيش الأفغاني في شمال غرب البلاد.
وقال جيلاني فرهاد، محافظ ولاية هيرات، حيث وقع الحادث، إن هجوم "طالبان" الدامي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 عسكريا، وخطف 20 آخرين.
ونقلت قناة "تولو نيوز" الأفغانية، عن ممثل السلطات المحلية، قوله إن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من يوم الخميس. ولم ترد أية تفاصيل أخرى عن الهجوم.
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