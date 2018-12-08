كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آل جابر": دفعة ثانية من المشتقات النفطية تصل عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:02 م محمد آل جابر وكالات محمد آل جابر أعلن سفير السعودية لدى اليمن، السفير محمد آل الجابر، والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن الدفعة الثانية من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء بـ 60 مليون دولار وصلت إلى ميناء عدن. ووفق ما أوردته صحيفة "الرياض"، الجمعة، أضاف السفير السعودي في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "عبرت منفذ الوديعة اليوم 3 رافعات لموانئ عدن والمكلا، ومجموعة من الباصات لطلاب وطالبات المدارس، ووايتات مياه للسقيا". تعليقات Facebook تعليقات بوابة الخليج 365

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