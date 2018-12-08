التحالف الدولي يدمر مشفى مدينة هجين بالكامل بريف دير الزور

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دمر طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن مشفى مدينة هجين بالكامل في ريف دير الزور الشرقي بسوريا.
أكدت وكالة "سانا السورية الرسمية، نقلا عن مصادر أهلية في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، أن طيران التحالف الأمريكي دمر مشفى المدينة بالكامل.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قتل 8 أشخاص مدنيين من عائلة واحدة في غارات لطيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على مدينة هجين في ريف دير الزور الجنوب الشرقي في سوريا.
وذكرت "سانا" نقلا عن مصادر أهلية في المدينة، أن 8 مدنيين ينتمون لعائلة واحدة، قتلوا بغارات شنها طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، من خارج الشرعية الدولية، على مدينة هجين في ريف دير الزور الجنوب الشرقي.
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