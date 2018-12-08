رغم مهمته الجديدة.. الشامي مازال يتابع ملفات السفارة

رغم تعيينه رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن محمد رضا الشامي مازال يتابع ملف اتفاقية الصيد البحري والاتفاق الفلاحي في مجلس الاتحاد الأوروبي.

وعلمت «أخبار اليوم» أن الشامي، بعد تعيينه على رأس المجلس الاقتصادي، سافر إلى بروكسيل لحضور اجتماع هناك بشأن المساطر النهائية للمصادقة على الاتفاقية في الجلسات العمومية للبرلمان الأوروبي.

وكشفت مصادر أن الشامي سيعمل على تتبع الملفات التي كان يباشرها هناك، إلى حين تعيين سفير لدى الاتحاد الأوروبي.