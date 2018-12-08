مثير.. شيخ مصري: “لا علاقة جنسية في الجنة والأعضاء التناسلية ستختفي- فيديو

أثار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر خالد الجندي جدلا واسعا، بعد تصريحه بأن الأعضاء التناسلية ووظائفها ستختفي في الآخرة.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “لن تكون هناك علاقات جنسية في الجنة، بالمعنى المعروف لدينا، والجنة منزهة عن العلاقات الجنسية الموجودة في الدنيا”.

وقابل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الجندي، ببعض التساؤلات، وتمنى البعض ألا يعمم تصوراته المستقبلية لنفسه على الجميع.

وعلق أحد النشطاء:” أحب فضيلة الشيخ خالد الجندي، لكن فيما يتعلق بتصوراته عن انعدام الأعضاء التناسلية في الجنة، على أساس أن (عشق الجسد فان) أتمنى أنه لا يعمم تصوراته المستقبلية عن نفسه علينا كلنا.”

وتابع آخر: “ماذا عن آيات الحور العين، والنعيم من الأكل والشرب، كيف لنا أن نقرأ سورة الرحمن ونعيش مع آياتها”.