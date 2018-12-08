نقابة تطالب يتيم والدكالي بتسوية وضعية عاملات النظافة بقطاع الصحة

وجه المكتب الإقليمي بتطوان للمنظمة الديمقراطية للصحة، رسائل إلى كل من وزير الصّحة أنس الدكالي، ومحمد يتيم، وزير التشغيل والادماج والتكوين المهني، وعامل الإقليم يونس التازي، في شأن الوضعيات المهنية والقانونية لعاملات النظافة في قطاع الصحة.

وأبرزت الهيئة النقابية في رسالة توصل موقع “اليوم24” بنسخة منها، أن عاملات النظافة، لا تبرم معهن عقود عمل، ولا يصرح بغالبهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكدت أن عاملات النظافة في المراكز الاستشفائية، ومنها مستشفى سانية الرمل بتطوان، لا يخضعن للفحوصات الطبية والبيولوجية بحكم المخاطر المهنية الملاحقة، بالاضافة إلى عدم توفير أدنى شروط الوقاية إبان ممارستهن للمهام المنوطة بهن.

وأوضحت الرسالة النقابية ذاتها، أن عاملات النظافة لا يلتزم معهنّ بالحد الادنى للأجور في الأداء، حيث يتقاضين 700 درهم في الشهر فقط، بالإضافة لعدم احترام ساعات العمل المنصوص عليها، بحيث تصل لـ 74 ساعة حسب التوزيع اليومي.

النقابة طالبت المسؤولين، وعلى رأسهم الوزيرين الدكالي ويتيم، بضمان احترام بنود ومواد مدونة الشغل، وإصدار العقوبات اللازمة في حق المخالفين، مع التعويض للمتضررات.