الأمطار تتسبّبُ بإغلاق مداخل الطيبة وقلنسوة وعشرات السكان عالقون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسببت سيولُ الأمطار الغزيرة مساء يوم الجمعة، بإغلاق المدخلين الرئيسيين لمدينتي قلنسوة والطيبة؛ ما أدى إلى عرقلة سير المواطنين في المنطقة.

وغمرت المياه أكثر من عشر سيارات على المدخل الجنوبي للشارع الرئيسي في الطيبة، بشكل شبه كامل، بسبب تجمعِ مياهٍ كبير نتيجة الأمطار، الأمر الذي ألحق ضررا بالممتلكات.

عشرات الأشخاص عالقون (عرب 48) عشرات الأشخاص عالقون (عرب 48)

وفي مدينة قلنسوة، أُغلق المدخل الرئيسي بسبب الأمطار أيضا، ما أدى إلى ازدحامات مرورية خانقة في المنطقة.

وبقي العشرات من المواطنين الذين لم يستطيعوا وصول بيوتهم، عالقين على مدخل المدينتين، حتى ساعات الفجر الأولى من يوم السبت.

وفي وقت سابق من عصر يوم الجمعة، فاضت المياه إلى عدد من البيوت في مدينة الطيبة، دون وقوع إصابات.