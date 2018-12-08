البعينة النجيدات: المجلس المحلي يكرم عددًا من الشخصيات البارزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كرّم مجلس محلي البعينة نجيدات، مساء الجمعة، مجموعة من أبناء القريتين الذين حقّقوا نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة، إضافة إلى أعضاء المجلس المحلي المنتهية ولايتهم.

وكرّم المجلس المحلي، النائبة عن التجمّع الوطني في القائمة المشتركة، نيفين أبو رحمون، بالإضافة إلى بروفيسور علي نجيدات، بعد توليه إدارة الكلية الدولية للدراسات في جامعة بن غريون بالنقب، وأول مفتشة في البعينة نجيدات، رنا فقرا سليمان، وأول ممتحنة سواقة في البعينة نجيدات، وئام دلاشة زيادنة، وكل من المربي، محمود سليمان، الذي خرج للتقاعد من إدارة مدرسة النجاح بعد مسيرة عطاء دامت 44 عاما في التربية والتعليم، والطبيب د. حنا عرطول، الذي يخرج للتقاعد بعد 37 عاما من العمل طبيبا عاما، جلها في البعينة نجيدات، والذي صار واحدا من أبناء البلدة.

وأدار الاحتفال، المربي وائل طه، بينما قال رئيس المجلس المحلي، منير حمودة، "نحن هنا من أجل المواطن، انتخبنا لخدمة المواطنين كافة، وستكون أبوابنا مفتوحة للجميع، مع التركيز على بناء الإنسان وتعميم روح التسامح والمحبة في البعينة نجيدات".

وألقى علي نجيدات كلمة عرج فيها على محطات مختلفة من حياته، خاصة المرحلة الابتدائية التي عاشها في البعينة نجيدات مع صعوبة الحياة فيها، متطرقا إلى حال المجتمع العربي محليا والعالم العربي ككل، مؤكدا أنّ الحالة الحالية لا يمكن أن تدوم ولا بد للعرب استعادة مكانتهم العالمية.

بينما شدّدت النائبة أبو رحمون على أهميّة دور المرأة في المجتمع، وضرورة تعزيز هذا الدور في العمل الاجتماعي والسياسي، متطرقة إلى ضرورة طرق أبواب العمل السياسي المحلي للنساء، مؤكدة أن نجاح أي امرأة منوط بالبيئة الداعمة لها في العائلة، شاكرة لزوجها، المربيّ رائد دلاشه وعائلتها دعمهم لمسيرتها وصبرهم على انشغالها في القضايا السياسية وانخراطها في العمل السياسي لخدمة المجتمع العربي كله.

كما ألقيت كلمات عدة من المكرمين، وتخللت الاحتفال وصلات فنية قدمت من مواهب محلية، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الشخصيات.