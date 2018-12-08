قبرص تنفي اتهامات روسيا عن رغبة واشنطن إقامة قاعدة عسكرية بها

نفت قبرص ما اعتبرته مزاعم روسية لا أساس لها عن سعي الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية في الجزيرة المتوسطية.

وكانت موسكو حذّرت مطلع الأسبوع الحالي من أن أي وجود عسكري أميركي في قبرص سيستدعي ردا روسيا وسيؤدي إلى "تداعيات خطيرة ومزعزعة للاستقرار" في الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي.

من جانبه قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس إنه أجرى محادثة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف للاحتجاج على تصريحات أطلقتها المتحدثة باسم الخارجية الروسية.

وقال خريستودوليديس لمحطة "سيغما" التلفزيونية "لقد أعربت عن قلقنا العميق إزاء التصريحات التي أطلقت لأنها غير مبنية على حقائق وتخطّت المعايير الدبلوماسية".

وقال وزير الخارجية القبرصي إن "العلاقات ممتازة" بين نيقوسيا وموسكو لكن قبرص "تصرّفت كأي دولة أخرى مستقلة وتتّخذ القرارات التي تصبّ في مصلحتها".

وأعلنت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو علمت بوجود خطط تتعلّق بقبرص وبالجيش الأمريكى الذي قالت إنه يسعى لإقامة قواعد متقدّمة له فيها.