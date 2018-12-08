شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم العليمى: يجب تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب عبد المنعم العليمى، تمسكه بمشروع قانون الإيجار القديم، قائلا: لابد من تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحقق التوازن بين الطرفين وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وأوضح العليمى لـ"الخليج 365"، أنه سيتقدم باقتراح لإضافة مادة جديدة لمشروع القانون الذى تقدم به تقضى بإلزام الطرفين بتنفيذ القانون حين إقراره، وتقضى هذه المادة بتغليظ عقوبة الاخلال بمواد القانون للطرفين على حد سواء لتصل للسجن والغرامة فى آن واحد، وهذا بهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين الطرفين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه خاطب دار الإفتاء المصرية حول الفتوى رقم 98 لسنة 1998 بشأن العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وذلك تمهيدا للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون قبل طرحه للنقاش، مؤكدا على أن الهدف رفع الظلم عن الطرفين.