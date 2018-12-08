مصادر بيت الوسط لـOTV: الحريري أرجأ زيارته لباريس بسبب الوضع الامني هناك

لفتت مصادر ​بيت الوسط​ لقناة الـ"OTV" إلى أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ أرجأ زيارته إلى ​باريس​ بسبب الوضع الامني هناك والحريري سيشارك الثلاثاء في مؤتمر اقتصادي في لندن ليعود مباشرة في ​بيروت​".

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