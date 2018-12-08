الفرزلي: الحريري أمام إما تأليف حكومة بمن حضر وإما دفع ثمن التأليف بحكومة موسعة

لفت نائب رئيس مجلس النواب النائب ​إيلي الفرزلي​، إلى أنّ "من حقّ رئيس الجمهورية إرسال رسالة إلى مجلس النواب حول التأخير في تأليف الحكومة"، مركّزًا على أنّ "​الدستور​ حدّد مهلة شهر لرئيس الحكومة المكلف لتقديم بيان حكومته أمام مجلس النواب، وإلّا يسقط التكليف".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "لدى النواب صلاحية سحب الإستشارات الّتي أفضت إلى تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ بتأليف الحكومة"، مشدّدًا على أنّه "يحقّ لمجلس النواب سحب المشورة الّتي سلّمها لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أو تأكيدها"، متسائلًا "هل يستطيع الحريري تأليف حكومة من دون مشاركة النواب السنة الستة المستقلين؟".

وبيّن الفرزلي أنّ "رئيس الحكومة المكلّف أمام خيارين: إمّا تأليف حكومة بمن حضر وإمّا دفع ثمن التأليف بحكومة موسّعة"، معربًا عن أمله في أن "تلعب ​فرنسا​ دورًا إيجابيًّا لجهة تأليف الحكومة، طالما أنّها حذّرت من تداعيات التأخير". ونوّه إلى أنّ "الرئيس عون يريد التأكيد أنّه ليس المسؤول عن أزمة تأليف الحكومة"، مشيرًا إلى أنّ "سحب الإستشارات بتكليف الحريري وإعادة تسميته قد يكون من سيناريوهات حلّ الأزمة".