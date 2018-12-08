ريفي: أي مسّ بصلاحيات رئاسة الحكومة هو اعتداء وهرطقة نرفضها وسنواجهها

أكّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​ أنّ "أي مسّ بصلاحيات رئاسة الحكومة وبالمهلة الّتي أعطاها ​الدستور​ لرئيس الحكومة المكلّف هو اعتداء وهرطقة نرفضها وسنواجهها". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "رئيس الجمهورية أقسم على حماية الدستور ومن غير المقبول استنساخ الإجتهادات والأعراف الّتي مارستها ​الوصاية السورية​".

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