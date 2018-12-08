النشرة: انهيار جزء من سقف أحد المنازل بمخيم عين الحلوة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن "انهيار جزء من سقف أحد المنازل في حي الرأس الأحمر في ​مخيم عين الحلوة​ اثناء وجود العائلة داخله ولكن العنايه الالهية تدخلت لحمايتهم واقتصرت الاضرار غلى الماديات".

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