خوري نشر عينات من فواتير بعض المواطنين: الفرق ملحوظ قبل وبعد العدادات

نشر وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لفاتورتي مولدات كهربائية عائدتين للمواطن نفسه، تظهران الفرق بالتسعيرة قبل تركيب العدادات وبعدها.

وأرفق الصورة بالتعليق الآتي: "عينات من فواتير بعض المواطنين الّتي تردنا يومياً... والفرق ملحوظ قبل وبعد العدادات".