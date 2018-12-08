خوري نشر عينات من فواتير بعض المواطنين: الفرق ملحوظ قبل وبعد العدادات

نشر وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لفاتورتي مولدات كهربائية عائدتين للمواطن نفسه، تظهران الفرق بالتسعيرة قبل تركيب العدادات وبعدها.
وأرفق الصورة بالتعليق الآتي: "عينات من فواتير بعض المواطنين الّتي تردنا يومياً... والفرق ملحوظ قبل وبعد العدادات".
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