رئيس الوزراء الفرنسي طالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة

طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب بـ"رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وبتحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"".
وركّز إثر لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في باريس، على أنّه "لن يكون هناك سلام من دون حلّ دائم لغزة، يشمل المصالحة الفلسطينية ورفع الحصار الإسرائيلي"، مذكّرًا بـ"دعم فرنسا لحلّ الدولتين، على أن تكون القدس عاصمة مشتركة لهما".
ولفت فيليب إلى "الوضع المقلق في المنطقة جراء تسارع وتيرة الإستيطان الإسرائيلي والمواجهات بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل".
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