رئيس الوزراء الفرنسي طالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة

طالب رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ بـ"رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على ​قطاع غزة​، وبتحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"".

وركّز إثر لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في ​باريس​، على أنّه "لن يكون هناك سلام من دون حلّ دائم لغزة، يشمل ​المصالحة الفلسطينية​ ورفع الحصار الإسرائيلي"، مذكّرًا بـ"دعم ​فرنسا​ لحلّ الدولتين، على أن تكون القدس عاصمة مشتركة لهما".

ولفت فيليب إلى "الوضع المقلق في المنطقة جراء تسارع وتيرة ​الإستيطان الإسرائيلي​ والمواجهات بين الفلسطينيين و​الجيش الاسرائيلي​ على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل".