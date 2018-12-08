ترامب: تيلرسون لم يكن يملك القدرة العقلية اللازمة وكان غبيا كالصخرة وكسولا

شدّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على أنّ "وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ يقوم بعمل رائع، وأنا فخور به جدًّا"، لافتًا إلى أنّ "سلفه ​ريكس تيلرسون​ لم يكن يملك القدرة العقلية اللازمة".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "تيلرسون كان غبيًّا كالصخرة ولم أستطع التخلّص منه بالسرعة الكافية. كان كسولًا كالجحيم. إنها الآن لعبة جديدة كاملة وروح عظيمة في الدولة".