هنية: الضمير العالمي أسقط المشروع الأميركي ضد مقاومة الشعب الفلسطيني

أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أنّ "الضمير العالمي أسقط المشروع الأميركي في الجمعية العامة في الأمم المتحدة ضدّ "حركة حماس" ومقاومة الشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أنّ "ما دار في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة يرجع إلى وقوف أغلبية الدول مع الحق الفلسطيني بما فيه حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والخلاص منه".
وركّز في تصريح على أنّ "هذه سابقة هي الأولى الّتي تحاول فيها الولايات المتحدة الأميركية انتزاع قرار يدين المقاومة المشروعة"، مثنيًا على "كلّ الدول الّتي اتّخذت موقفًا مبدئيًّا ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياسته العدوانية، ورفضت روايته الكاذبة، وتحدّت الإدارة المنحازة".
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