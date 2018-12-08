هنية: الضمير العالمي أسقط المشروع الأميركي ضد مقاومة الشعب الفلسطيني

أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ​إسماعيل هنية​، أنّ "الضمير العالمي أسقط المشروع الأميركي في الجمعية العامة في ​الأمم المتحدة​ ضدّ "​حركة حماس​" ومقاومة ​الشعب الفلسطيني​"، لافتًا إلى أنّ "ما دار في أروقة ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ يرجع إلى وقوف أغلبية الدول مع الحق الفلسطيني بما فيه حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والخلاص منه".

وركّز في تصريح على أنّ "هذه سابقة هي الأولى الّتي تحاول فيها ​الولايات المتحدة الأميركية​ انتزاع قرار يدين المقاومة المشروعة"، مثنيًا على "كلّ الدول الّتي اتّخذت موقفًا مبدئيًّا ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياسته العدوانية، ورفضت روايته الكاذبة، وتحدّت الإدارة المنحازة".