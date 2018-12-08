"منتدى السلم" بالإمارات يكرم مفتي الجمهورية لجهوده في نشر مفاهيم الدين الصحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

كرم فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة ورئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، في الجلسة الختامية لأعمال الملتقى العالمى الخامس الذي حمل عنوان "حلف الفضول - فرصة للسلم العالمي" فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تقديرا لجهوده في تعزيز السلم ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف وإرساء السلام العالمي.

ووجه المفتي، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وراعى الملتقى، والشيخ عبد الله بن بيه، على هذا التكريم في ضوء العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين واستمرارا لجهود التعاون المستمر بين المؤسسات الدينية فى جمهورية مصر والإمارات العربية المتحدة .

يذكر أن مفتى الجمهورية قد قال في كلمته فى الجلسة الأولى لفعاليات الملتقى العالمى الخامس "نحو حلف الفضول.. فرصة للسلم العالمي": إن الإسلام يدعو دائما إلى التعايش السلمى والحوار مع الآخر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أسس فكرة المواطنة فى "وثيقة المدينة".

ولفت إلى أن هذه الوثيقة تحتوى على جوانب عظيمة تناولتها الكثير من الدراسات الحديثة، وفيها جوانب أخرى تحتاج إلى المزيد من التركيز والطرح.