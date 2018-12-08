المصور الدنماركي يحذف صور وفيديو "الهرم الإباحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

حذف المصور الدنماركي "أندرياس هيفيد"، الصور والمشاهد الجنسية التي صورها مع صديقته أعلى قمة الهرم الأكبر "خوفو" بالجيزة، من حساباته بموقع تبادل الصور "انستجرام" وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وبفحص حسابات المصور، تبين أن الصور والمقطع اللذين نشرا بالأمس تم حذفها.

كان المصور الأجنبي، زعم عبر "يوتيوب"، أن تصوير الفيديو يعود إلى نوفمبر الماضي، مضيفًا: "لم أقم بتصوير لحظة تسللنا حول موقع الأهرامات خوفًا أن يرانا الحراس".

جاء ذلك بعد ساعات من قرار الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إحالة واقعة تصوير فيديو لشخصين أجنبيين يتسلقان الهرم ليلا ثم يقومان بتصوير مشاهد مخلة بالأداب العامة، إلى النائب العام؛ للتحقيق.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو نشره مصور دنماركي، ظهر فيه قيامه بتسلق الهرم الأكبر ليلا برفقة صديقته، وقيامه بتصوير مشاهد إباحية نهاية الشهر الماضي، وذلك وفق ما أعلنه المصور الدنماركي على صفحته الشخصية على موقع الصور "انستجرام".