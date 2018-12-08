ترامب: تفوقت على جميع الرؤساء الأمريكيين باستثناء جورج واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه تفوق على كافة أسلافه من رؤساء الولايات المتحدة في مضمار تعيين القضاة، باستثناء رئيس واحد هو جورج واشنطن.

وفي خطاب له بولاية ميزوري، أضاف ترامب أن مجلس الشيوخ سيساعده في العام المقبل في تعيين المزيد من القضاة؛ منوهًا بأن "الصحافة لا يروق لها الحديث عن احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ وإضافة مقعدين للأغلبية". حسبما نقل موقع (واشنطن إجزامنر).

وقال ترامب "قمنا بتعيين العديد والعديد من القضاة وأوشكنا على تسجيل رقم جديد جزئيًا في هذا المضمار. ومع انتهاء فترتي ينبغي أن نسجل رقمًا جديدًا مُطلقًا (من حيث العدد) لا من حيث النسبة المئوية طبعًا؛ فثمة جورج واشنطن يسبق الجميع في هذا المضمار".

وأشار ترامب إلى أن جورج واشنطن، الرئيس الأول للولايات المتحدة، "قام تعيين نسبة مئة بالمئة من القضاة في زمنه. وهذا هو الوحيد الذي لا يمكنني أن أتفوق عليه".

وينصّ الدستور الأمريكي على أن الرئيس يعيّن مدى الحياة قضاة المحكمة العليا، كما يعيّن القضاة الفيدراليين في محاكم البداية أو الاستئناف، ولكن على مجلس الشيوخ أن يصادق لاحقاً على هذه التعيينات.