في سنة واحدة.. السعودية ترحل 573 ألف شخصا وتحيل 31 ألف على بعثاتهم الديبلوماسية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن ترحيلها لـ 573287 شخص، بسبب مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوردت الداخلية السعودية، أن 36811 شخصا، ضبطوا وهم يحاولون التسلل عبر الحدود إلى البلاد، أغلبهم من جنسيات يمنية وإثيوبية.

وأوضحت أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، بلغ نحو 3056 شخص.

وأبرزت أنه جرى عقاب 349680 شخص، وإحالة 317318 آخرين، لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية، إلى أنه تم إيقاف 1750 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وذكرت صحيفة الرياض، أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، استغرقت سنة كاملة.