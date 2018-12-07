صادم.. وفاة تلميذ بضواحي تاونات والنيابة العامة تأمر بالتشريح الطبي

في واقعة مؤلمة، فارق تلميذ يتابع دراسته بمدرسة ” أولاد علي” في الطريق بين مركزي عين عائشة والوردزاغ بضواحي تاونات، اليوم الجمعة، الحياة في ظروف وصفت ب” الغامضة”.
وحسب مصدر ” اليوم24″، فإن الطفل، الذي يدرس في مستوى السادس ابتدائي، تعرض لنوبة في القسم، قبل أن يفارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.
المصدر نفى أن تكون سبب وفاة التلميذ تعنيفه من طرف أستاذه، مرجحا أن يكون الطفل يعاني مضاعفات مرض القلب.
وأضاف المصدر أن عملية التشريح، التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، هي ما سيحدد السبب الحقيقي للوفاة.
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