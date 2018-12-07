بعد فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف تنشر صورًا لها من داخل حمام سباحة‎

بعد أن أثارت رانيا يوسف الجدل خلال الأيام الماضية، بفستانها الجريء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، عادت الفنانة المصرية لنشر صور جديدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل حمام سباحة.

وتعرَّضت الفنانة رانيا يوسف لانتقادات لاذعة بسبب فستان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأخير، وعلى إثر ذلك تقدّم عدد من المحامين ببلاغات ضدها تتهمها بنشر الفسق.

وانهالت التعليقات على صور الفنانة وهي ترتدي ملابس محتشمة داخل حمام سباحة، حيث قال الناشط محمد مصطفى:” نزلت الماء بهدومها، أخيرًا.

وقال غسان نامو:” نصيحة اسحبي اعتذارك، واعتذري عمّا فعلت، فللفنانون والمبدعون حياتهم.. والاعتذار يُضعف موقفك تمامًا.. سيكيولوجية المصري والعربي مختلفة عن الآخرين.. الاعتذار يشعرهما بالتنمّر.. صدقيني أنا دارس لسيكيولوجيتهما تمامًا”.

ولم يغب عن تعليقات الجمهور ذكر فستانها الجريء، حيث قال طارق أحمد:”الفستان إياه أحلا بكتييير”، وأضاف آخر:”الحياة تعتمد على الظروف، فيقال إن العُري في الساحات العامة خلاعة .. وعلى المسرح فن .. أما على الشاطئ فهو رياضة”.