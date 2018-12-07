تخليدا لذكراه.. أشهر معارض سعودي ينشر أغنية عن خاشقجي

أطلق عمر الزهراني، المعارض السعودي الشهير، واللاجئ في كندا، أغنية حصرية، عن الصحافي جمال خاشقجي، الذي قضى نحبه مطلع شهر أكتوبر الماضي، بقنصلية بلاده في إسطانبول.
واعتبر الزهراني، أن تسجيل أغنية عن الصحافي جمال خاشقجي وتوضيبها في شريط فيديو، قبل بثّها على الانترنيت، في تغريدة له على تويتر، بمثابة “هدية لفقيد الشعب الذي ترك جرحاً لا يندمل”.
وتداول المئات من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، وضمنهم صحافيون وشخصيات مشهورة، أغنية “وداعا خاشقجي”، والتي نعته بكلمات مؤثرة، كتبها الشاعر الأكاديمي أحمد بن راشد.
ولم تفوّت الأغنية التي سجلت عن حادثة “2 أكتوبر”، أن تشير بأصابع الاتهام، إلى الأمير محمد بن سلمان، الذي يقول سياسيون أمريكيون ووسائل إعلام إنه متورط في حادث الاغتيال، وهو الأمر الذي ينفيه جملةً وتفصيلاً.
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