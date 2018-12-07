وليام بار مُرشّح ترامب لتولّي منصب وزير العدل فمن هو؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال تصريحات للصحافيين، قبل توجهه من العاصمة واشنطن إلى ولاية ميزوري، اليوم الجمعة، إنه سيُرشح وليام بار، لتولي منصب وزير العدل في إدارته، خلفا لجيف سيشنز، الذي استقال في وقت سابق بعد طلب ترامب ذلك.

وذكر ترامب أن بار، الذي يبلغ من العمر 68 عامًا، كان "خياره الأول لهذا المنصب منذ البداية"، وفقًا لما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وساهم عملُ بار في وكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض ووزارة العدل، بمساعدته في بناء قاعدة سياسية جيدة، حتى أنه عمل في وكالة المخابرات المركزية أثناء دراسته الحقوق في جامعة جورج واشنطن.

ويليام بار (أ ب)

وفي بداية مسيرته المهنية، عمل بار كاتبا في محكمة الاستئناف في واشنطن، وكان عضوا في لجنة السياسات المحلية في عهد الرئيس، رونالد ريغان.

وفي عام 1989، عينه الرئيس بوش الأب مديرا لمكتب الاستشارات الحقوقية التابع لوزارة العدل، ثم رقي لنائب المدعي العام ثم أصبح وزيرا للعدل.

ويشغل بار حاليا منصب مستشار في شركة محاماة، ويحمل درجة أكاديمية في الدراسات الصينية والإدارة الحكومية من جامعة كولومبيا.

وجاءت استقالة جيف سيشنز، من منصب وزير العدل، بطلب من الرئيس دونالد ترامب، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.