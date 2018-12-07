الاتحاد السكندري يتأهل لربع نهائي الكأس بتخطي سموحة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ م
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد فوزه على نظيره سموحة بركلات الترجيح بنتيجة، 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي سلبيًا. المباراة جاءت ضعيفة فنيا، ولم يشهد الشوط الأول سوى تسديدتين دون خطورة على المرمى، وكانت الفرصة الوحيدة في الدقيقة الـ15 من ركنية للاتحاد السكندري، نفذها كريم الديب، وتابعها محمد حسن بلمسة بجانب القائم، وسدد ديريك نيسيبامبي لسموحة في الدقيقة الـ37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ولم يختلف الشوط الثاني عن الأول، سدد أحمد حمص لسموحة في الدقيقة الـ46، لكن بعيدة عن المرمى، وكانت الفرصة الوحيدة في اللقاء للاتحاد السكندري، بعدما انفرد رزاق سيسيه في الدقيقة الـ68، لكن سدد في قدمي أحمد لورد حارس سموحة الذي ظهر لأول مرة مع الفريق، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ويلجأ الفريقان
تقدم محمود عزت لتنفيذ الركلة الأولي لصالح سموحة، ونجح في تسجيلها، وسدد ديكوريه لتنفيذ الركلة الأولي، لزعيم الثغر ووضعها في الشباك، وتمكن الهاني سليمان من التصدي للركلة الثانية لسموحة، التي قام بتنفيذها أحمد نبيل مانجا، ونجح جدو في تنفيذ الركلة الرابعة، الذي تأهل إلى ثمن النهائي، بعدما أهدر ياسر إبراهيم الركلة الرابعة لسموحة.
وبهذا الفوز ضرب الاتحاد موعدًا أمام نظيره الإسماعيلي بدور ربع نهائي الكأس.
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