انت الان تتابع الاتحاد السكندري يتأهل لربع نهائي الكأس بتخطي سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ م

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد فوزه على نظيره سموحة بركلات الترجيح بنتيجة، 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي سلبيًا. المباراة جاءت ضعيفة فنيا، ولم يشهد الشوط الأول سوى تسديدتين دون خطورة على المرمى، وكانت الفرصة الوحيدة في الدقيقة الـ15 من ركنية للاتحاد السكندري، نفذها كريم الديب، وتابعها محمد حسن بلمسة بجانب القائم، وسدد ديريك نيسيبامبي لسموحة في الدقيقة الـ37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم يختلف الشوط الثاني عن الأول، سدد أحمد حمص لسموحة في الدقيقة الـ46، لكن بعيدة عن المرمى، وكانت الفرصة الوحيدة في اللقاء للاتحاد السكندري، بعدما انفرد رزاق سيسيه في الدقيقة الـ68، لكن سدد في قدمي أحمد لورد حارس سموحة الذي ظهر لأول مرة مع الفريق، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ويلجأ الفريقان