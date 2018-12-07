انت الان تتابع مصرع شخصين وإصابة 6 أخرين في انقلاب سيارة بقنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام نبيل ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٩ م

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 5 أخرون، مساء اليوم الجمعة، وذلك في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق "نجع حمادي - أبو تشت الزراعي" الشهير بطريق الأربعين شمال محافظة قنا. تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد مصرع، حمادة أنس الفاروق، 38 عاما، مقيم بقرية بخانس بمركز أبوتشت، وشخص مجهول الهوية، وإصابة كل من، عدنان محيي الدين رزيقي، 65 عاما، وهيثم طلعت حمدي، 27 عاما، وأحمد آمين أحمد، 32 عاما، ووليد محمود أحمد، 38 عاما، في انقلاب سيارة بيجو بطريق الأربعين، الذي يربط بين مدينتي نجع حمادي وأبو تشت شمالي محافظة قنا.

ودفع مرفق الإسعاف، بـ5 سيارات لسرعة نقل المصابين لمستشفيات أبو تشت ونجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق. طريق الأربعين الزراعي الشرقي في شمال محافظة قنا، يربط بين مدينتي نجع حمادي وأبو تشت، ويصل لمحافظة سوهاج، وشهد خلال الشهر الماضي قرابة 10 حوادث راح ضحيتها العشرات من