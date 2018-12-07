الان تتابع ترامب يفتح النار على وزير الخارجية السابق: كان غبيا كالصخرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النار على وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، وقال مهاجما إيه “لم يكن يملك القدرة العقلية اللازمة لإدارة شؤون البلاد الخارجية”.

وذكر ترامب، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن “وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو يقوم بعمل رائع، وأنا فخور به جدا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي مهاجما وزير الخارجية السابق: “كان غبيا كصخرة ولم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية. كان كسولًا كالجحيم. إنها الآن لعبة جديدة كاملة ، روح عظيمة في الدولة”.