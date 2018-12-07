الان تتابع يركعون وأيديهم خلف ظهورهم.. مشاهد صادمة لمعتقلين شبان قرب باريس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365

موجة غضب كبيرة شهدتها الأوساط الفرنسية السياسية، أثارتها مشاهد لعشرات الطلاب في المدارس الثانوية يركعون وأيديهم خلف ظهورهم، بعد موجة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها السلطات الفرنسية، في وقت تستعد فيه البلاد لموجة عنف جديدة خلال تظاهرات مرتقبة السبت لمحتجي “السترات الصفراء”.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، أعرب سياسيون يساريون عن غضبهم جراء التسجيلات المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لفتية ينحنون بينما صرخ عناصر شرطة مكافحة الشغب في وجوههم. وكتب القيادي الاشتراكي أويلفييه فور على “تويتر” “لا شيء يبرر الصورة المهينة للفتيان القصَّر(…) لا حاجة لصب مزيد من الزيت على النار”.