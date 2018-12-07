انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن وأنقرة تتعهدان بمواصلة "خريطة طريق منبج" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:23 مساءً - أكد بيان تركي - أمريكي مشترك ضمان تحقيق تقدم ملموس وسريع في خريطة الطريق المرسومة حول منبج السورية، حتى نهاية 2018.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع مجموعة العمل المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين.

وأوضح البيان أنه عقد اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين، يهدف إلى إعادة الاستقرار وتعزيز الأمن في سوريا.

وأكد الطرفان التزامهما بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها.

وجدد الطرفان تعهدهما بتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين.

وبخصوص مكافحة الإرهاب، ذكر البيان أن "الطرفين أكدا عزمهما على مكافحة جميع أنواع الإرهاب الناجم من داخل سوريا وخارجها".

وشدد على عقد اجتماعات متكررة لمجموعة العمل المشتركة التركية الأمريكية رفيعة المستوى في المستقبل، وعقد الاجتماع المقبل في فبراير 2019 كموعد أقصى.

وفي يونيو الماضي توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق "خريطة طريق" حول منبج، يضمن إخراج الفصائل الكردية المناوئة لأنقرة التي تصنفها كحركات "إرهابية" من المنطقة، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وتسببت مماطلة واشنطن في تأخير تنفيذ الخطة عدة أشهر، متذرعةً بوجود عوائق تقنية.

وفي 2 نوفمبر الماضي بدأت القوات الأمريكية بتسيير دوريات عسكرية مع التنظيمات الانفصالية الكرية، على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا.

وإثر ذلك، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده يستحيل أن تقبل بالخطوة، محذراً من تداعياتها السلبية الخطيرة.