انت الان تتابع تفاصيل خبر الأردن يحتضن اجتماعاً دولياً لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:23 مساءً - أعلن الأردن، الجمعة، عن عقد جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" لمكافحة الإرهاب، غداً السبت، بمشاركة قادة دول، وعدد من وزراء الخارجية والدفاع وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين من دول شرق أفريقيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية.

ويشارك في الجولة مسؤولون وممثلون عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والشرطة الدولية (الإنتربول)، إضافة إلى شركاء دوليين آخرين، وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الجمعة.

وسيتابع المشاركون في الجولة الجديدة من الاجتماعات بحث وتنسيق الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، ووفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الجمعة.

وستركز هذه الجولة من الاجتماعات، التي تستمر يومين، على مناقشة التحديات الأمنية في منطقة شرق أفريقيا، والبناء على نتائج الاجتماعات السابقة والإنجازات التي تحققت بهذا الخصوص.

يشار إلى أن "اجتماعات العقبة"، التي عقدت لأكثر من مرة، أطلقها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، في 2015 ؛ لإدامة التنسيق وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب وفق نهج شمولي، ومناقشة التحديات الأمنية في عدد من مناطق العالم.

وفي نوفمبر الماضي، عقدت اجتماعات العقبة في مدينة لاهاي بهولندا، كثاني دولة تستضيف اجتماعات العقبة خارج الأردن، بعد أن استضافتها ألبانيا في يونيو الماضي.