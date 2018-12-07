انت الان تتابع تفاصيل خبر 33 إصابة في الجمعة الـ37 لمسيرات العودة بغزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:23 مساءً - أصيب 33 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعة الـ37 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، في تغريدة عبر صفحته في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن 33 شخصاً أصيبوا برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة.

وشهدت المناطق الشرقية لقطاع غزة منذ عصر اليوم، توافد الآلاف من الفلسطينيين للمشاركة في جمعة "انتفاضة الحجارة الكبرى"، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ومع وصول المشاركين إلى قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، قمع جنود الاحتلال المسيرات من خلال إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، حسب مراسل "الخليج 365" في غزة.

بدوره، أكد القيادي بحركة (حماس) خليل الحية أن الشعب الفلسطيني مصمم على نيل حقوقه المشروعة.

وقال الحية في تصريح متلفز له، خلال مشاركة في الجمعة الـ37 لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم، إن عشرات آلاف المواطنين زحفوا نحو مخيمات العودة رغم الأجواء العاصفة والماطرة.

وأضاف: "هذه المسيرات ترغم الاحتلال على تخفيف وفكفكة الحصار عن قطاع غزة، وسننتزع حقوقنا كاملة، وستستمر حتى تحقق أهدافها".

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس الماضي في غزة للمطالبة بحق العودة، وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً.

وقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات، حيث سجلت وزارة الصحة استشهاد أكثر من 220 مواطناً، وإصابة أكثر من 23 ألفاً آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، منذ انطلاقها.