انت الان تتابع تفاصيل خبر حوادث السير تقتل 1.35 مليون في العالم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:22 مساءً - وثقت منظمة الصحة العالمية مقتل 1.35 مليون شخص في العالم نتيجة الحوادث المرورية خلال 2018، بمعنى سقوط قتيل كل 24 ثانية، جلهم من الأطفال والشبان بين سن الخامسة والتاسعة والعشرين.

وتوصل تقرير المنظمة العالمية، الذي نشر اليوم الجمعة، إلى أن الدول الفقيرة حازت على النسبة الكبرى بين عدد الوفيات، بسبب غياب إجراءات السلامة عبر الطرقات.

وخلص التقرير إلى أن خطر الوفاة في حادث مروري أكبر بثلاث مرات في الدول المتدنية الدخل مقارنة بالدول المرتفعة الدخل.

وسجلت أعلى نسب وفاة من جراء الحوادث في أفريقيا (26.6 وفاة لكل مئة ألف نسمة)، وأدناها في أوروبا (9.3 وفيات لكل مئة ألف نسمة)، وفق التقرير.

بدوره، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان له: "تشكل هذه الوفيات ثمناً غير مقبول للتنقل، ولا عذر بتاتاً لعدم التحرك".

وأوضح غيبريسوس أن هذه الإحصائية تشكل نداء للحكومات والشركاء لاتخاذ تدابير أكبر لتطبيق تشريعات أفضل على صعيد تجاوز السرعة، وتناول الكحول عند القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.

وشدد غيبريسوس على ضرورة اعتماد الخوذة لراكبي الدراجات الهوائية والنارية، واستخدام مقاعد السيارات المخصصة للأطفال، وإعطاء أهمية للبنى التحتية الآمنة مثل الأرصفة والمسارات المخصصة لراكبي الدراجات النارية، وتحسين معايير السيارات وخاصةً المتعلقة بالمكابح.