انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: 500 مظاهرة ضد "إسرائيل" ينظمها رجل بمفرده! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:22 مساءً - مهما كانت الأحوال الجوية فإن الناشط الهولندي سيمون فروفي يحرص منذ 4 سنوات على تنظيم مظاهرات فردية في عاصمة بلاده أمستردام؛ بهدف تسليط الضوء على الظلم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

ويحرص الناشط الهولندي على التظاهر بمفرده كل أسبوعين، أيام الأحد، في ساحة "دام" التي يقصدها السياح بكثافة في أمستردام.

ويقول فروفي إنه نظم حتى اليوم أكثر من خمس مئة مظاهرة في أمستردام، ويعمل على توزيع منشورات تطالب بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد في حديث لوكالة "الأناضول" التركية أنه لا يتوقف عن التظاهر رغم ردود وهجمات مؤيدي "إسرائيل"، من أجل تسليط الضوء على الأحداث في فلسطين، وانتقاد الموقف السياسي للحكومة الهولندية في هذا الإطار.

وأشار إلى أن الحكومة الهولندية تتهم المنظمات المؤيدة والداعمة لفلسطين بمعاداة السامية، مبيناً أن ما يقوم به لا علاقة له بذلك، وإنما هو "تعبير عن حب واحترام تجاه الفلسطينيين".

وتابع: "الظلم الذي تشهده فلسطين سيئ ومؤسف للغاية، وما يحصل في غزة (حصار 12 عاماً) بشكل خاص هو عبارة عن وحشية، وعلينا أن نفعل شيئاً حيال هذا الوضع".

ولفت إلى تعرضه إلى هجمات متكررة من أشخاص يؤيدون "إسرائيل"، وأن هناك جندياً إسرائيلياً سابقاً يتعرض له دائماً منذ أكثر من عامين.