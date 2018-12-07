انت الان تتابع تفاصيل خبر رغم الأمطار .. استمرار مظاهرات الدوار الرابع في عمان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:22 مساءً - تجددت المظاهرات لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الأردنية عمان مطالبة برحيل الحكومة ومجلس النواب، وسط انتشار أمني مكثف.

وتجمع مئات الأردنيين الرافضين لقانون "ضريبة الدخل المعدل" في ساحة قريبة من "الدوار الرابع"، حيث مقر الحكومة، في ظل انتشار مكثف للأمن.

ورفع المشاركون شعارات تطالب برحيل حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، ومجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، من قبيل: "مطالبنا شرعية.. إصلاحات سياسية، ورفع القبضة الأمنية"، "يا نواب البرلمان.. بتعطوا ثقة بالمجان"، و"ارحل ارحل يا رزاز"، وغيرها.

ولم تمنع حالة الطقس ودرجات الحرارة المتدنية وهطول الأمطار المتقطعة نزول المحتجين إلى الشوارع.



وذكرت وسائل إعلام أردنية أمس أن قوات أمنية كبيرة منعت المعتصمين من التوجه إلى مقر رئاسة الوزراء، كما ذكرت وكالة "عمون" أن المتظاهرين أغلقوا الشارع الرئيسي المؤدي إلى الدوار الرابع.

يُذكر أن دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نادت مؤخراً بإقامة التظاهرة، بعد وقت قصير من إقرار قانون الضريبة المعدّل من قبل البرلمان الأردني بغرفتيه، يوم الأحد الماضي.

وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت نحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة، دفعت رئيس الحكومة السابق، هاني الملقي، إلى تقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز خلفاً له.

والقانون بصورته الحالية عرف رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المُعفى أصحابه من ضريبة الدخل، سواء كانوا أفراداً أو عائلات، ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع من الأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات.