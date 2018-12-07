شكرا لقرائتكم واشنطن تتهم موسكو بمساعدة دمشق بفبركة هجوم كيمياوي بحلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهمت الولايات المتحدة روسيا، الجمعة، بالمساعدة في فبركة رواية عن استخدام فصائل معارضة سورية أسلحة كيمياوية كذريعة لتقويض هدنة هشة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادانو، في بيان، إن بلاده تعتقد ان روسيا ودمشق كانتا وراء حادثة 24 نوفمبر/تشرين الثاني في حلب التي تخللها في الواقع إطلاق الغاز المسيل للدموع، وأنهما "تقومان باستغلال ذلك كفرصة لتقويض الثقة بوقف إطلاق النار في إدلب".

وكانت وزارة الدفاع الروسية زعمت أن المعارضة أطلقت قنابل يدوية تحتوي على الكلور في 24 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة حلب، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن نحو 100 سوري دخلوا المستشفى بسبب صعوبات في التنفس.

وأشارت واشنطن إلى "معلومات موثوق بها" تفيد بأن الرواية خاطئة وأن القوات الروسية والسورية أطلقت الغاز المسيل للدموع بدلاً من ذلك.

وأضاف المتحدث: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق ازاء سيطرة المؤيدين للنظام على موقع الهجوم في أعقابه مباشرة، ما سمح لهم بشكل محتمل بفبركة عينات وتلويث الموقع قبل إجراء تحقيق مناسب من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وتابع: "نحذر روسيا والنظام من التلاعب بموقع الهجوم المشتبه به ونحضهما على ضمان سلامة مفتشين مستقلين محايدين حتى يكون ممكناً محاسبة المسؤولين" عن ذلك.

وكانت روسيا ردت على الهجوم المزعوم بغارات جوية على إدلب، ما أثار تساؤلات حول مصير هدنة تم التوصل إليها في منتصف سبتمبر/أيلول.