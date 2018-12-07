شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوفدية: مبادرة الحزب مع الناس تصب فى صالح المواطن المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ولاء النعماني، سكرتير الهيئة الوفدية، إن مبادرة "الوفد مع الناس" تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد سوف تعيد حزب الوفد بشكل قوي الي الشارع المصري من جديد خاصة أن انطلاق المبادرة تأتي في ظل الزخم والحراك السياسي الايجابي الذي يحدث بالحزب ومنها الاستعداد لاحتفالية مئوية الوفد.

وأضافت "النعماني" فى بيان اليوم، أن فكر ورؤية المستشار بهاء الدين أبوشقة، تساهم في بناء حزب قوي ليكون لاعبا اساسيا علي الساحة المصرية خلال الفترة القادمة من خلال العمل الدؤوب لجميع مؤسسات الوفد التي تعمل خلف القيادة الرشيدة للمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد.

وأوضحت سكرتير الهيئة الوفدية، أن شباب الوفد في المحافظات تثني وتبارك مبادرة "الوفد مع الناس"، مشيرة الي أن اجتماع اللجنة النوعية للشباب شهد تفاعل كبير من الشباب بالمبادرة وتم تقديم العديد من المقترحات والافكار من اجل تنفيذها تحت مظلة المبادرة في جميع محافظات مصر، موضحة أن نزول الوفد إلى الشارع المصري من خلال المبادرة أم هام خاصة أن الشارع المصري علي الصعيد الحزبي لا يعرف الا حزب الوفد العريق الذي طالما كافح ويكافح من أجل تحقيق أمال وطموحات الشعب المصري.