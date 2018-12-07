موجة جديدة من الربيع العربي تضرب الأردن.. احتجاجات شعبية ومطالبات بإقالة الحكومة

كتبت: شرين طه

يبدو أن الاضطرابات الداخلية قد عادت من جديد لتطل على العالم العربي حيث بدأت موجة الربيع العربي تعلو من جديد لتغطي الأردن في احتجاجات وتظاهرات من جانب عدد كبير من المواطنين احتجاجًا على قانون ضريبة الدخل والذي أقر يوم الأحد الماضي على الرغم من موجة الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد خلال مايو الماضي عندما حاولت الحكومة السابقة تطبيقه.

البداية كانت تجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من الدوار الرابع في الأردن، الخميس، احتجاجا على إقرار قانون الضريبة، وسط هتافات تطالب برحيل حكومة عمر الرزاز ومجلس النواب.

من جانبها قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في تصريحات لـCNN بالعربية إن "التظاهر والاحتجاج السلمي هو حق مكفول للمواطنين في إطار الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المعمول بها".

وفيما يتعلق ببعض المطالبات التي هتف بها المتظاهرون ليل الخميس بالقرب من المقر الحكومي عند الدوار الرابع، حول "إسقاط" قانون الضريبة وغيرها من "الإصلاحات"، أضافت غنيمات أن "الحكومة ماضية في سياسات الإصلاح خاصة الإصلاح الضريبي، وأي مطالب شعبية لها قنواتها الدستورية في الحوار من خلال البرلمان".



وفي وقت لاحق، أوضحت أن "الحوار من خلال المؤسسات الدستورية.. والحوار مع الشباب ضرورة"، حسب قولها.

ولفتت غنيمات الأنظار إلى أن "الحكومة لم تنته من إعادة توزيع العبء الضريبي بأشكاله المختلفة"، موضحة أن "العمل جاري على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال مظلة التأمين الصحي والمعونة الوطنية وغيرها، والأولوية للشرائح من ذوي الدخل المتوسط والأقل من المتوسط".

وشددت على أن الحكومة الأردنية "مستمرة في إصلاح التشوه في توزيع العبء الضريبي".

على جانب أخر أعلنت الحكومة الأردنية، الجمعة، أنها "تحترم حرية التعبير عن الراي والاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية، وتعتبره حقا دستوريا للمواطنين".

حيث شددت بيان لها على أنها "إذ تلتزم بحماية هذا الحق وحماية المحتجين؛ فإنها تؤكد أيضا أنها ملتزمة بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم بما ينسجم مع القوانين التي يشكل احترامها والالتزام بها حقا لكل المواطنين وواجبا على الحكومة".

وشددت على أن "الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام أو إيقاع الضرر بالمنشآت العامة"، مشيرة إلى أنها "ملتزمة بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين".

ورغم دعوات المتظاهرين لرحيل الحكومة للأسبوع الثاني على التوالي، لم تغلق السلطات الأردنية الطرق المؤدية لمنطقة الاحتجاج، فيما لم تقع سوى مناوشات محدودة خلال محاولات وصول المحتجين الى منطقة قريبة جدا من مقر الحكومة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد شكلت على وقع احتجاجات سابقة على خلفية إقرار الحكومة التي سبقتها مشروع قانون ضريبي جديد للدخل، حيث أدخلت الأخيرة تعديلات طفيفة عليه، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عليه مطلع العام المقبل.

فهل تستقر الأوضاع داخليًا في الأردن أم تشهد البلاد والمنطقة موجة ربيع عربي جديدة؟