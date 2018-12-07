سانا: طيران التحالف دمّر مشفى مدينة هجين بالكامل في ريف دير الزور

كشفت مصادر "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "طيران ​التحالف الدولي​ بقيادة الولايات المتحدة الأميركية دمّر مشفى مدينة هجين بالكامل في ريف ​دير الزور​ الشرقي".

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