دي ميستورا: أسماء قليلة تعيق تشكيل اللجنة الدستورية

ناشد مبعوث ​الأمم المتحدة​ إلى ​سوريا​ المنتهية ولايته، ​ستيفان دي ميستورا​، الجهات السورية لـ"تشكيل لجنة للتفاوض على دستور جديد كوسيلة لإخراج البلاد من الحرب الأهلية المطولة"، مشيراً إلى أن "ثمة خلافات حول "أسماء قليلة" لأولئك الذين سيكونون في تلك اللجنة"، موضحاً أن "على ​النظام السوري​ إيجاد حلول في هذا السياق".

وأعلن أن مؤتمره في العشرين من كانون الأول الجاري أمام ​مجلس الأمن الدولي​ سيكون الأخير له.