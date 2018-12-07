جيفري: سنتخذ خطوات لضمان معايير خارطة منبج السورية

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ​جيمس جيفري​ أن "​واشنطن​ ستتخذ بعض الخطوات حتى نهاية 2018، من أجل ضمان معايير متعلقة بخارطة طريق ​مدينة منبج​ السورية، في أقرب وقت ممكن"، لافتا الى أن "​الولايات المتحدة​ تجري تدقيقا أمنيا من خلال وفائها بالتزامها حول مغادرة عناصر تنظيم (ب ي د)، و(ي ب ك) المتواجدين بمنبج، وعدم تواجدهم ضمن المجالس المحلية والموظفين العسكريين المحليين (بمنبج)"

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