لاريجاني: إیران تأمل بالإفراج عن جنودها المختطفين بالمنطقة الحدودية مع باكستان

أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، عن أمله "الإفراج عن الجنود المختطفين من قبل المجموعات الإرهابية في المنطقة الحدودية مع باكستان بالتعاون مع حكومة هذا البلد".
وأكّد لدى لقائه نظيره الباكستاني أسد قيصر الّذي يزور طهران للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات بلدان المنطقة، "ضرورة مكافحة الإرهاب لأنّه ألحق أضرارًا ببلدان المنطقة"، مركّزًا على "ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين لاسيما في القطاعات السياحية والسياحة الدينية والتجارة والاقتصاد وتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين".
ووصف لاريجاني، إيران وباكستان بـ"البلدين الصديقين والجارين وتربطهما قواسم مشتركة"، داعيًا إلى "تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب".
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