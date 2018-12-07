لاريجاني: إیران تأمل بالإفراج عن جنودها المختطفين بالمنطقة الحدودية مع باكستان

أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ​إيران​ ​علي لاريجاني​، عن أمله "الإفراج عن الجنود المختطفين من قبل المجموعات الإرهابية في المنطقة الحدودية مع ​باكستان​ بالتعاون مع حكومة هذا البلد".

وأكّد لدى لقائه نظيره الباكستاني أسد قيصر الّذي يزور ​طهران​ للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات بلدان المنطقة، "ضرورة ​مكافحة الإرهاب​ لأنّه ألحق أضرارًا ببلدان المنطقة"، مركّزًا على "ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين لاسيما في القطاعات السياحية و​السياحة الدينية​ والتجارة والاقتصاد وتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين".

ووصف لاريجاني، إيران وباكستان بـ"البلدين الصديقين والجارين وتربطهما قواسم مشتركة"، داعيًا إلى "تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب".