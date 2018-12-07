الاستخبارات التشيكية أعلنت تفكيك شبكة تجسس تابعة للاستخبارات الروسية

أعلن رئيس الاستخبارات التشيكية ميشال كوديلكا أنّ "جهاز الاستخبارات أبلغ السلطات في وقت سابق من العام الحالي، أنّنا ضبطنا شبكة تجسّس تابعة للاستخبارات الروسية على أراضينا وقمنا بشلّ أنشطتها".
وركّز في بيان، على "أنّنا منعنا في السنوات الخمس الأخيرة عشرات ضباط الاستخبارات الروس والصينيين من مواصلة أنشطتهم".
وكان جهاز الاستخبارات التشيكي قد أكّد في تقرير سابق هذا الأسبوع أنّ "دبلوماسيين من الصين وروسيا كثّفوا أنشطتهم التجسسية بفضل السفارة الروسية الكبيرة في براغ والموارد المالية الصينية الضخمة"، مشيرًا إلى أنّ "لدى الصين تقريبًا رأس مال لا حدود له، يمكنها منحه لشركات أجنبية مقابل الوصول للملكية الفكرية".
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