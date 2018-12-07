انتخاب انغريت كرامب كارينباور رئيسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بأ

انتخب حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في ​ألمانيا​، انغريت كرامب كارينباور (Annegret Kramp-Karrenbauer)، رئيسةً جديدةً للحزب، خلفًا للمستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ الّتي تولّت رئاسته 18 عامًا.

وفي هذا الإطار، شدّدت ميركل على أنّ "في هذه الأوقات الصعبة، علينا ألّا ننسى قيمنا المسيحية الديموقراطية".

وفازت كارينباور البالغة 56 عامًا والمقربة من ميركل، بأكثر من 51 بالمئة من الأصوات في مؤتمر الحزب، في مواجهة فريدريك ميرز خصم ميركل الذّي أراد تغيير سياسة الحزب باتجاه أكثر نحو اليمين. أمّا المرشح الثالث وزير الصحة الحالي ينس سبان فقد خسر في الجولة الأولى.