الطقس غدا غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "تأثير المنخفض الجوّي المتمركز فوق قبرص مستمر على الحوض الشرقي للمتوسط حتّى مساء يوم السّبت".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة خاصة في فترة بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.
الأحد: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا بسحب متوسطة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار محلية خلال الليل .
الإثنين: غائم جزئيًا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة .
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