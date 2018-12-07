الطقس غدا غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "تأثير المنخفض الجوّي المتمركز فوق قبرص مستمر على الحوض الشرقي للمتوسط حتّى مساء يوم السّبت".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: غائم دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ و​أمطار​ متفرقة خاصة في فترة بعد الظهر، كما تتساقط ​الثلوج​ الخفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا بسحب متوسطة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار محلية خلال الليل .

الإثنين: غائم جزئيًا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة .