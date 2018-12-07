آلان عون: لا نريد من الحريري أن يعتذر عن تشكيل الحكومة بل نريده أن يؤلف

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في حديث تلفزيوني "أننا لا نريد من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ أن يعتذر عن ​تشكيل الحكومة​ بل نريده أن يؤلف ولم نقطع الأما من أمكانية تشكيله الحكومة"، مشيراً إلى أنه "عندما نصل إلى حيط مسدود من فكرة معينة يجب ان نذهب إلى افكار أخرى والبقاء على موقف جامد لا حل منه وإذا بقينا فسيتهي الصبر ولن نترك الامور تسير نحن التدهور".

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